مانشستر سيتي يستضيف ليفربول.. وصراع المقعد الأوروبي يشتعل بين نيوكاسل وضيفه مانشستر يونايتد

يلتقي فريقا مانشستر سيتي وليفربول، غدًا السبت، في قمة الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مع عودة عجلة الدوري إلى الدوران بعد توقف قرابة 12 يومًا بسبب الروزنامة الدولية.
كانت المواجهات بين سيتي وليفربول في المواسم الأخيرة تأتي في سياق الصراع على اللقب، فإنه وحده سيتي بقي فيه هذا الموسم، في حين يكتفي ليفربول بالمنافسة على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.
خسر مانشستر سيتي مباراة واحدة فقط من آخر 13 مباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي ضد ليفربول، محقّقًا 7 انتصارات و5 تعادلات، وجاءت هذه الهزيمة في نوفمبر 2015، تحت قيادة المدرب مانويل بيليغريني.
في المقابل يتطلَّع ليفربول للفوز مرتين في موسم واحد على مانشستر سيتي، للمرة الثانية فقط في آخر 17 موسمًا، وكانت المرة الأولى في الموسم 2015 - 2016.
في حين سيحاول أرسنال المتصدر الاستفادة من أي تعثر لمطارده للاقتراب أكثر من لقبه الأول منذ 2004، وسيكون متربصًا لأي هفوة من هذه القمة عندما يستقبل ليدز يونايتد السبت على ملعبه.
فقبل 10 مباريات من النهاية، يبدو أرسنال على الطريق الصحيح نحو لقب أول في الدوري منذ 19 عامًا، بعد أن حقّق ستة انتصارات تواليًا في البريميرليغ، ليبتعد بفارق 8 نقاط عن سيتي الثاني "69 مقابل 61".
وفي الصراع نحو حسم مقعد في دوري الأبطال، يلتقي نيوكاسل خامس الترتيب بـ47 نقطة، بضيفه مانشستر يونايتد الثالث بـ50 نقطة على ملعب "ساينت جيمس بارك"، يوم الأحد المقبل.