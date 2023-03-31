مانشستر سيتي يستضيف ليفربول.. وصراع المقعد الأوروبي يشتعل بين نيوكاسل وضيفه مانشستر يونايتد

فقبل 10 مباريات من النهاية، يبدو أرسنال على الطريق الصحيح نحو لقب أول في الدوري منذ 19 عامًا، بعد أن حقّق ستة انتصارات تواليًا في البريميرليغ، ليبتعد بفارق 8 نقاط عن سيتي الثاني "69 مقابل 61".