استشاري يُحذِّر مرضى السكري من "التشجيع السلبي" خلال مباراة الهلال والنصر

وأضاف: "هناك مجموعة من النصائح الصحية الموجهة للجماهير الرياضية التي ستتابع اللقاء الحاسم، بما يعزز الاسترخاء والهدوء، والسيطرة على الغضب والعصبية، هي: تهدئة العقل والجسم، وتهيئة النفس بتقبل الفوز والخسارة؛ كون النهائي يحتمل جميع التوقعات؛ فلا مبرر للعصبية الزائدة، والاهتمام.. بل يجب الاستمتاع بمشاهدة المباراة بعيدًا عن التفاعل السلبي المؤثر على الصحة، ومحاولة تكريس القناعة بحب مشاهدة المباراة لتفادي القلق الذي قد يفسد المتعة، ويجعل الفرد متوترًا طوال أوقات المباراة".