استشاري يُحذِّر مرضى السكري من "التشجيع السلبي" خلال مباراة الهلال والنصر

استشاري يُحذِّر مرضى السكري من "التشجيع السلبي" خلال مباراة الهلال والنصر
كشف استشاري طب الأسرة والمجتمع، الدكتور محمد بكر صالح قانديه، أن هرمونات الجسم تتفاعل إيجابيًّا وسلبيًّا مع المباريات الرياضية؛ فعند الفوز تزداد سعادة الجماهير نتيجة ردة فعل هرمونات السعادة، بينما عند الخسارة يتعرض الفرد للتوتر وعدم الرضا والحسرة.
وأشار إلى أن الأمر يكون أكثر سلبية عند المصابين بداء السكري؛ إذ يكونون أكثر عرضة لـ"الاختلال السكري، وعدم استقرار مؤشرات نسبة سكر الدم. وهذا يحدث تلقائيًّا داخل منظومة الجسم".
وأضاف مع استمرار أجواء المباراة النهائية التي تجمع الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023 - 2024 بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مساء اليوم اليوم الجمعة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-: "الأشخاص الذين يعانون داء السكري عليهم تجنُّب التوتر نهائيًّا؛ لتفادي حدوث الاختلال السكري، والاستمتاع بمشاهدة المباراة؛ لأنها في الأخير فوز وخسارة".
وبيَّن أن "الأشخاص الذين يعانون داء السكري، ويرغبون في مشاهدة المباراة بالملعب، عليهم اصطحاب شخص آخر من أفراد الأسرة أو الأصدقاء الذين يعرفون جيدًا عن مرضه؛ فذلك أفضل صحيًّا للتعامل السريع مع الموقف إن احتاج المريض لذلك، وخصوصًا إذا كان مريض السكري من صغار السن اليافعين".
وأضاف: "هناك مجموعة من النصائح الصحية الموجهة للجماهير الرياضية التي ستتابع اللقاء الحاسم، بما يعزز الاسترخاء والهدوء، والسيطرة على الغضب والعصبية، هي: تهدئة العقل والجسم، وتهيئة النفس بتقبل الفوز والخسارة؛ كون النهائي يحتمل جميع التوقعات؛ فلا مبرر للعصبية الزائدة، والاهتمام.. بل يجب الاستمتاع بمشاهدة المباراة بعيدًا عن التفاعل السلبي المؤثر على الصحة، ومحاولة تكريس القناعة بحب مشاهدة المباراة لتفادي القلق الذي قد يفسد المتعة، ويجعل الفرد متوترًا طوال أوقات المباراة".
كما نصح بالتفاعل الإيجابي مع الجماهير؛ حتى لا يكون الذهن في حالة القلق والتوتر المستمرَّين، مؤكدًا أن كرة القدم تعد إحدى وسائل الترفيه والمتعة في جميع دول العالم؛ وهذا ما يستوجب من الجماهير الرياضية التفاعل الإيجابي والتشجيع بعيدًا عن القلق والتوتر، وخصوصًا الذين يعانون الأمراض المزمنة.