رابطة دوري المحترفين تجدّد مع "أوبتا" الشريك الإحصائي لدوري روشن السعودي

وتعتبر شركة "أوبتا" من أهم الشركات الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم في تقديم هذا المحتوى، وستسهم هذه الشراكة في توفير أكبر قدر من المعلومات والأرقام الموثقة التي يمكن أن تفيد الأجهزة الفنية للفرق للوقوف على مستوى أداء اللاعبين، إلى جانب تزويد وسائل الإعلام المختلفة بما تحتاجه من معلومات وبيانات تخص الدوري.