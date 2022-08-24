رابطة دوري المحترفين تجدّد مع "أوبتا" الشريك الإحصائي لدوري روشن السعودي

جددت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعاقدها مع شركة "أوبتا" العالمية المتخصصة في الإحصائيات الرياضية؛ لتستمر الشركة بتوفير بيانات وأرقام تفصيلية عن مشاركات وأداء اللاعبين خلال المباريات، مع تقديم رصد دقيق لتفاصيل المباريات.
وتعتبر شركة "أوبتا" من أهم الشركات الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم في تقديم هذا المحتوى، وستسهم هذه الشراكة في توفير أكبر قدر من المعلومات والأرقام الموثقة التي يمكن أن تفيد الأجهزة الفنية للفرق للوقوف على مستوى أداء اللاعبين، إلى جانب تزويد وسائل الإعلام المختلفة بما تحتاجه من معلومات وبيانات تخص الدوري.
وسيتمكّن المشجع من متابعة أرقام وإحصاءات دوري روشن السعودي عن طريق جميع منصاته الإلكترونية عبر الموقع الرسمي أو تطبيق الرابطة، بالإضافة لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي للدوري.