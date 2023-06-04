الحائلي في مدريد.. أنباء عن توقيع بنزيما لـ"الاتحاد" بعد إنهاء علاقته رسميًّا مع "الملكي"

قال حساب "الإخبارية رياضة" على تويتر اليوم: إن نادي #الاتحاد تَوَصل لاتفاق رسمي مع الفرنسي كريم بنزيما للانضمام لصفوفه في عقد يمتد لموسمين.
ووفق "الإخبارية" يتواجد رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي في العاصمة الإسبانية مدريد؛ للتوقيع الرسمي مع الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال قياسية قادمًا من #ريال_مدريد.
وبدوره لم يعلق أو يشِرْ الحساب الرسمي لنادي الاتحاد على تويتر، لهذه الأنباء حول توقيع بنزيما.
وفي وقت سابق اليوم أعلن ريال مدريد، رحيل مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، بعد مسيرة حافلة استمرت 14 عامًا داخل جدران "سانتياجو بيرنابيو".
وقال النادي الملكي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، ظهر اليوم الأحد: "اتفق ريال مدريد وقائده كريم بنزيما على إنهاء الفترة الرائعة التي لا تُنسى مع نادينا".
وأضاف: "يريد ريال مدريد أن يُظهِر امتنانه وكل عاطفته تجاه أحد أعظم أساطيرنا".
وأتم البيان: "ريال مدريد هو منزله، وسيظل دائمًا، ونتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته".