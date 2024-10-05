الهلال يستحوذ على جائزتي أفضل مدرب ولاعب في دوري روشن.. عن شهر سبتمبر

تسلم المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم "خيسوس"، جائزة أفضل مدرب في دوري روشن السعودي عن شهر سبتمبر 2024، قبل انطلاق مواجهة الهلال ومضيفه الأهلي، ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

وقاد المدرب البرتغالي فريقه لتحقيق سلسلة من الانتصارات المبهرة خلال شهر سبتمبر، حين تخطى الهلال جميع المنافسين الذين واجههم في المباريات الخمس التي خاضها أمام الأخدود، ضمك، الرياض، الاتحاد، الخلود، مسجلًا 16 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف.

وحصل "خيسوس" على الجائزة للمرة السابعة في المسابقة، في إنجاز يعدّ دليلاً على الكفاءة التكتيكية والفنية لجيسوس وقدرته على إخراج أفضل ما لدى لاعبيه، مما يعزز مكانة الهلال كمتصدر للدوري.

وبهذه المناسبة، قال خيسوس في مقابلة مع الحساب الرسمي لدوري روشن: "هذه هي الجائزة السابعة لأفضل مدرب التي أحققها في السعودية، بفضل جهود الفريق واللاعبين، وأبارك للاعبين لأنها جائزتهم أيضاً".

كما تسلم مهاجم الهلال ألكساندر ميترفيتش، جائزة أفضل لاعب في الدوري عن شهر سبتمبر الماضي، نظير تسجيله نصف أهداف فريقه في الجولات الخمس الأولى.