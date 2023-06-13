"كانتي" يوقّع عقدَ انضمامه للاتحاد بصفقة قياسية

أكّد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في سوق الانتقالات بشبكة "سكاي سبورتس"؛ حسمَ نادي الاتحاد صفقةَ النجم الفرنسي "نجولو كانتي" لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، ليكون إحدى الصفقات القوية للفريق، بعد التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما قائد ريال مدريد.
وقال فابريزيو رومانو في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يتم التوقيع اليوم على وثائق انتقال كانتي إلى الاتحاد، كما تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، تم الانتهاء منها وختمها قريبًا".
أضاف رومانو: "سيكون راتب كانتي حوالي 100 مليون يورو، وقد اكتمل الجزء الأول من الفحوصات الطبية بالفعل".
أنهي فابريزيو رومانو حديثه قائًلا: "هانحن نؤكّد نهاية حقبة في تشيلسي".
وبذلك يكون متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي ثاني صفقات بطل دوري روشن للمحترفين؛ حيث كان الاتحاد قد قام بالتعاقد مع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، لمدة 3 سنوات حتى يونيو 2026.