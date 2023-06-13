"كانتي" يوقّع عقدَ انضمامه للاتحاد بصفقة قياسية

وقال فابريزيو رومانو في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يتم التوقيع اليوم على وثائق انتقال كانتي إلى الاتحاد، كما تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، تم الانتهاء منها وختمها قريبًا".