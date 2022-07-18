افتتاح البطولة الآسيوية لرفع الأثقال في طشقند بمشاركة الأخضر

واستهل المنتخب مشاركته في البطولة بمنافسة الرباع حسام الدغام على وزن 55B، وحصل على المركز العاشر، كما شارك الرباع عبدالمجيد الأكلبي في منافسات وزن 49A، وحصل على المركز الخامس، وشاركت الرباعة حنان عامري في منافسات وزن 49B، والرباعة رفيف مطلق في وزن 49B.