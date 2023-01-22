الاتحاد العراقي لكرة القدم يعتذر لنظيره العماني لعدم تمكن جماهيره من حضور المباراة النهائية

قدّم الاتحاد العراقي لكرة القدم اعتذارًا، اليوم الأحد، لنظيره العماني؛ لعدم تمكّن جماهير منتخب عُمان من حضور المباراة النهائية لبطولة #خليجي_25؛ بسبب الزخم الجماهيري الذي فاق التوقعات، وأدى إلى تأخر دخولهم #ملعب_البصرة الدولي، الخميس الماضي.