بـ 70 مباراة وشباك نظيفة.. حارس الهلال "المعيوف" تاريخيًّا هو الأفضل في دوري المحترفين

سجَّل حارس فريق الهلال الأول لكرة القدم، (الدولي السابق) عبدالله المعيوف، إنجازًا تاريخيًّا خلال مسيرته مع فريقه الأزرق؛ وذلك بعد أن أصبح أكثر حارس مرمى يحافظ على نظافة شباكه في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين (70 مباراة).
وكانت مباراة الهلال والوحدة مساء اليوم الجمعة في ختام الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، التي كسبها الأزرق بنتيجة 3/ 0، هي المباراة رقم 70 بشباك نظيفة للحارس الأميز والأفضل في دوري المحترفين.
يُذكر أن الفرصة ما زالت قائمة لاستدعاء المعيوف ضمن قائمة المنتخب السعودي في كأس العالم (قطر 2022).