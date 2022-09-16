بـ 70 مباراة وشباك نظيفة.. حارس الهلال "المعيوف" تاريخيًّا هو الأفضل في دوري المحترفين

سجَّل حارس فريق الهلال الأول لكرة القدم، (الدولي السابق) عبدالله المعيوف، إنجازًا تاريخيًّا خلال مسيرته مع فريقه الأزرق؛ وذلك بعد أن أصبح أكثر حارس مرمى يحافظ على نظافة شباكه في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين (70 مباراة).