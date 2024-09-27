زعيم الهدّافين منذ ظهوره بـ"روشن".. "رونالدو" يواجه الليلة أبرز ضحاياه "الوحدة"!
شهدت تجربةُ النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" مع فريق النصر تألُّقًا لافتًا على المستوى الفردي، وتصدّر "رونالدو" قائمة هدّافي الدوري منذ ظهوره الأول في الدوري مطلع العام 2023، مع تسجيله 52 هدفًا في 51 مباراة، ولا يزال الأكثر تسجيلًا للأهداف منذ تاريخ مباراته الأولى أمام الاتفاق في 22 يناير قبل الماضي، متفوقًا بفارق كبير على أبرز مهاجمي الدوري الذين لعبوا معه الفترة نفسها إلى جواره؛ مثل المغربي عبد الرزاق حمد الله "32 هدفًا"، وفراس البريكان "29 هدفًا"، والنيجيري أودويون إيغالو "27 هدفًا".
وعلى المستوى الشخصي سجّل "رونالدو" العديد من الأهداف الحاسمة، وقاد النصر للفوز ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، كما أنه قدم أداءً مميزًا في دوري روشن السعودي، وترك أيضًا بصمته التهديفية في مرمى كل منافس واجهه، وكان أبرز ضحاياه فريق الوحدة الذي هزّ شباكه بـ8 أهداف.
وسيتجدّد اللقاء بين النصر وقائده "رونالدو" أمام الوحدة في افتتاح الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، بعد 3 لقاءات سابقة بين الفريقين في وجود "رونالدو"، الذي سجل بمعدل مرتفع للغاية في مرمى الوحدة، أكثر من أي منافس آخر.
ولدى "رونالدو" 5 أهداف في مرمى فريقَي الفتح والطائي، وسجل 4 أهداف في شباك الاتحاد والشباب وضمك وأبها، وجميع الأهداف السابقة سجلها في 3 مباريات أمام كل فريق، ولم يلعب رونالدو 4 مباريات أمام فريق محدد، سوى مع فريقَي الرائد والاتفاق.