زعيم الهدّافين منذ ظهوره بـ"روشن".. "رونالدو" يواجه الليلة أبرز ضحاياه "الوحدة"!

شهدت تجربةُ النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" مع فريق النصر تألُّقًا لافتًا على المستوى الفردي، وتصدّر "رونالدو" قائمة هدّافي الدوري منذ ظهوره الأول في الدوري مطلع العام 2023، مع تسجيله 52 هدفًا في 51 مباراة، ولا يزال الأكثر تسجيلًا للأهداف منذ تاريخ مباراته الأولى أمام الاتفاق في 22 يناير قبل الماضي، متفوقًا بفارق كبير على أبرز مهاجمي الدوري الذين لعبوا معه الفترة نفسها إلى جواره؛ مثل المغربي عبد الرزاق حمد الله "32 هدفًا"، وفراس البريكان "29 هدفًا"، والنيجيري أودويون إيغالو "27 هدفًا".