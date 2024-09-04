القادم من باريس سان جيرمان ولموسمَيْن.. البرتغالي "دانيلو بيريرا" يوقّع للاتحاد

وقّع الاتحادُ، اليوم الأربعاء، رسميًّا؛ عقدَ انضمام البرتغالي "دانيلو بيريرا" لاعب باريس سان جيرمان؛ لتمثيل الفريق الكروي الأول.
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تمت مساء اليوم في مقر النادي مراسمُ توقيع عقد اللاعب البرتغالي "دانيلو بيريرا"؛ حيث قام الرئيس التنفيذي للنادي "دمينجوس أوليفيرا"، واللاعب، بتوقيع العقد الذي يمتدّ لعامين".
وأضاف البيان: "ورحّب الرئيس التنفيذي للنادي "دمينجوس أوليفيرا" باللاعب "دانيلو" في نادي الاتحاد، متمنيًا له ولزملائه في الفريق التوفيقَ في إسعاد الجماهير الاتحادية العظيمة بتحقيق الانتصارات والمنافسة بقوة كعادة النمور على البطولات وتحقيقها".
من جانبه أبدى اللاعبُ "دانيلو بيريرا" سعادتَه بالتواجد ضمن صفوف الفريق الكروي بنادي الاتحاد، مقدِّمًا شكره لإدارة النادي وجماهيره على حفاوة الاستقبال التي وجدها، ومؤكِّدًا على أنه حريص على تقديم أفضل ما لديه لخدمة النادي وجماهيره الكبيرة والمميزة.