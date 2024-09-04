القادم من باريس سان جيرمان ولموسمَيْن.. البرتغالي "دانيلو بيريرا" يوقّع للاتحاد

من جانبه أبدى اللاعبُ "دانيلو بيريرا" سعادتَه بالتواجد ضمن صفوف الفريق الكروي بنادي الاتحاد، مقدِّمًا شكره لإدارة النادي وجماهيره على حفاوة الاستقبال التي وجدها، ومؤكِّدًا على أنه حريص على تقديم أفضل ما لديه لخدمة النادي وجماهيره الكبيرة والمميزة.