لاعبا الاتحاد والهلال "حمدالله" و"إيغالو" يتنافسان على جائزة أفضل لاعب في آسيا

يتنافس لاعبان، ينشطان في دوري روشن السعودي للمحترفين، على جائزة أفضل لاعب في غرب القارة الآسيوية لشهر مارس من العام الجاري 2023م، بحسب ما كشف موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
واستعرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أسماء أهم اللاعبين الذين برزوا مع فرقهم أو منتخباتهم الوطنية في المسابقات الكروية المحلية في غرب آسيا خلال شهر مارس من عام 2023.
واختار الاتحاد الآسيوي اللاعبَين أوديون إيغالو (الهلال السعودي)، وعبدالرزاق حمدالله (الاتحاد السعودي)، على رأس القائمة التي ضمت كلاً من فيدريكو كارتابيا (شباب الأهلي دبي الإماراتي)، مايكل أولونغا (الدحيل القطري)، علي عدوي (شباب الظاهرية الفلسطيني)، محمد دحام (النصر الكويتي) وإيرنيست بارفو (سترة البحريني).
سجَّل عبدالرزاق حمدالله 4 أهداف خلال الشهر الماضي، منها هدف في مرمى الخليج، وثلاثة أهداف في شباك الفتح؛ ليساهم بقوة في تصدُّر فريقه الترتيب العام لمسابقة الدوري.
برز المحترف النيجيري في صفوف الهلال أوديون إيغالو خلال شهر مارس بعدما سجل 4 أهداف أيضًا في مسابقة الدوري؛ إذ سجل هدفًا في مرمى كل من الوحدة والاتفاق، وهدفين في مرمى التعاون.
وفتح الاتحاد القاري باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر بناء على العديد من المعايير، أهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، وترتيب الفريق على صعيد المنافسة، إضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وُجدت.