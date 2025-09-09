القادسية يتعاقد مع نجم النصر البرتغالي أوتافيو

وخاض أوتافيو 38 مباراة مع النصر في الموسم الماضي، منها 34 مباراة أساسيًا، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة. ومنذ انضمامه إلى النصر قادمًا من بورتو البرتغالي مقابل 60 مليون يورو، شارك اللاعب في 84 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 12 هدفًا وصنع 16 تمريرة حاسمة.