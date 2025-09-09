القادسية يتعاقد مع نجم النصر البرتغالي أوتافيو

أعلنت إدارة شركة نادي القادسية، اليوم، التعاقد رسميًا مع النجم البرتغالي أوتافيو مونتيرو، لاعب فريق النصر، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وجرت مراسم التوقيع في مقر النادي بمدينة الخبر، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة نادي القادسية السيد جيمس بيسجروف.
من جانبها، وافقت إدارة نادي النصر على انتقال أوتافيو إلى القادسية، مقدمةً له الشكر الجزيل على الفترة التي قضاها بقميص الفريق، ومتمنيةً له التوفيق في مسيرته المقبلة.
وخاض أوتافيو 38 مباراة مع النصر في الموسم الماضي، منها 34 مباراة أساسيًا، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة. ومنذ انضمامه إلى النصر قادمًا من بورتو البرتغالي مقابل 60 مليون يورو، شارك اللاعب في 84 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 12 هدفًا وصنع 16 تمريرة حاسمة.