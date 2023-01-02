الأخضر يدشن معسكر الرياض استعداداً لخليجي25.. و"المسحل " يجتمع باللاعبين

اجتمع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل اليوم الاثنين بلاعبي ومنسوبي المنتخب السعودي في مقر إقامة المنتخب بالرياض، على هامش المعسكر الإعدادي المقام تحضيرًا لبطولة كأس الخليج 25 بالبصرة، والمقرر انطلاقها في السادس من شهر يناير الجاري.
وأثنى المسحل على الانضباطية العالية لدى اللاعبين في الانضمام للمعسكر، مشيدًا بمستوى الحرص والاهتمام الكبيرين على الظهور بالشكل الأمثل خلال تمثيل الوطن، ومتمنيًا لهم التوفيق في بطولة كأس الخليج.
ميدانيًا، افتتح "الأخضر" مساء اليوم تدريباته في معسكره بالرياض بحصة تدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون مرانًا تكتيكيًا على البناء تحت الضغط العالي، أعقبه مناورة على ثلثي مساحة الملعب.
ويواصل "الأخضر" في الثالثة والنصف من مساء يوم غدٍ الثلاثاء تدريباته على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي سيفتتح مشاركته في كأس الخليج بمواجهة منتخب اليمن يوم الجمعة 6 يناير، على أن يخوض يوم الاثنين 9 يناير مباراته ضد منتخب العراق، وفي يوم الخميس 12 يناير يلاقي "الأخضر" منتخب عمان.