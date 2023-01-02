الأخضر يدشن معسكر الرياض استعداداً لخليجي25.. و"المسحل " يجتمع باللاعبين

ميدانيًا، افتتح "الأخضر" مساء اليوم تدريباته في معسكره بالرياض بحصة تدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون مرانًا تكتيكيًا على البناء تحت الضغط العالي، أعقبه مناورة على ثلثي مساحة الملعب.