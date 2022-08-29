الاتفاق ينهي صفقة انتقال مهاجم فلامنجو فيتينيو حتى 2025

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة على عدة محطات، ثم تركز التدريب بعد على الجانب التكتيكي الذي سينتهجه الفريق لمواجهة الاتحاد، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.