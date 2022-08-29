رياضة

الاتفاق ينهي صفقة انتقال مهاجم فلامنجو فيتينيو حتى 2025

اللاعب البرازيلي فيكتور سانتوس
اللاعب البرازيلي فيكتور سانتوس
سبق
سبق

أنهت إدارة نادي الاتفاق صفقة انتقال المهاجم البرازيلي فيكتور سانتوس ( فيتينيو) ليدعم صفوف هجوم الفريق الشرقاوي حتى 2025، قادمًا من فلامنجو البرازيلي، ومن المنتظر وصوله إلى الدمام خلال الساعات القادمة.

ميدانيًا واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الاثنين على ملعبه الرديف بالنادي، استعدادًا لمواجهة الاتحاد مساء السبت المقبل في جدة، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022 / 23.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة على عدة محطات، ثم تركز التدريب بعد على الجانب التكتيكي الذي سينتهجه الفريق لمواجهة الاتحاد، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

نادي الاتفاق
دوري روشن السعودي
اللاعب البرازيلي فيكتور سانتوس

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