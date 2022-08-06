كسب الروماني بثلاثية.. المنتخب السعودي لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص يحقِّق ذهبيةَ كأس العالم

فيما قدَّمَ رئيس الأولمبياد الخاص الدولي الدكتور تيموثي شرايفر التهنئة للمنتخب السعودي على الفوز ولجميع المشاركين على ما قدموه خلال مباريات البطولة، مشيدًا بالنتائج التي حققتها منتخبات السعودية ومصر والإمارات والمغرب، وفوز السعودية بالميدالية الذهبية واحتفاظ مصر بالميدالية البرونزية التي فازت بها في كأس نسخة عام 2018م، التي نالت فيها الإمارات الميدالية الفضية، وحصول المغرب على المركز الرابع، منوِّهًا بالطفرة الحقيقية لأنشطة الأولمبياد الخاص بالمنطقة.