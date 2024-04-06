المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024".. أخضر القوى البارالمبي يواصل تحضيراته لبطولة العالم

ويستمر المعسكر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، ومن ثم المغادرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي ستحتضن المرحلة الثانية من التحضيرات السعودية التي سيتخللها المشاركة في دورة الألعاب الخليجية والمغادرة بعد ذلك إلى مدينة كوبي اليابانية للمشاركة في البطولة.