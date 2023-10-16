في ختام معسكر الرياض.. الأخضر الأولمبي يواجه منتخب قيرغيزستان

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، غداً الثلاثاء، مباراته التجريبية الثانية في ختام معسكره الإعدادي بالرياض، والمقام ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر.
ويستضيف "الأخضر" منتخب قيرغيزستان في تمام السادسة مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في مباراة مغلقة أمام وسائل الإعلام.
على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مراناً تكتيكياً، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً تغلّب أمس الأحد على ضيفه منتخب قيرغيزستان بنتيجة 3-2، في أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره بالرياض.