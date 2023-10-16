في ختام معسكر الرياض.. الأخضر الأولمبي يواجه منتخب قيرغيزستان

على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مراناً تكتيكياً، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.