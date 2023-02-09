لأول مرة في الشرق الأوسط .. كأس العالم للدراجات الاستعراضية في الدرعية

ويتنافس خلال فعاليات البطولة أفضل الرياضيين والرياضيات في الدراجات الاستعراضية، الباركور، التزلج، والبريك دانس، وذلك في موقع مميز ومجهز بالكامل، حيث ستكون الدرعية إحدى المحطات الستة ضمن جولات كأس العالم للدراجات الاستعراضية، وسيتبعها محطة مونبلييه بفرنسا، وبروكسل في بلجيكا، وثلاث محطات أخرى ستحدد لاحقًا.