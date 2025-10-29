كؤوس سعود بن سلمان تستقطب نخبة خيل السنتين في الرياض

وتُقام البطولة هذا العام للمرة الأولى في الرياض، استمراراً لنجاح النسخة الماضية التي احتضنها ميدان الملك خالد بالطائف، بمشاركة نخبة من خيول السنتين التي تتنافس على مسافة 1600 متر، طمعاً في الفوز بجوائز السباقين البالغ مجموعها 600 ألف ريال (300 ألف ريال لكل شوط).