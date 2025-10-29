كؤوس سعود بن سلمان تستقطب نخبة خيل السنتين في الرياض

في خطوة لافتة، يُقيم نادي سباقات الخيل حفلات الأسبوع الثالث بميدان الملك عبدالعزيز بالرياض على مدار ثلاثة أيام تمثل عطلة نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة والسبت)، حيث تبلغ المنافسات ذروتها يوم الجمعة في الحفل رقم 28، الذي يُقام على كؤوس الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – والمخصصة لمهور ومهرات السنتين.
وتُقام البطولة هذا العام للمرة الأولى في الرياض، استمراراً لنجاح النسخة الماضية التي احتضنها ميدان الملك خالد بالطائف، بمشاركة نخبة من خيول السنتين التي تتنافس على مسافة 1600 متر، طمعاً في الفوز بجوائز السباقين البالغ مجموعها 600 ألف ريال (300 ألف ريال لكل شوط).
وتحظى نسخة هذا العام بمشاركة أبرز الإسطبلات والمُلّاك الذين يهدفون إلى الوقوف على مستويات خيولهم الناشئة، وسط ترقّب واسع من جماهير ومحبي السباقات.
وفي بادرة كريمة، خصّ الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز الجمهور بعشرة أجهزة "آيفون 17" تُقدَّم كجوائز تُسحب إلكترونيًا عبر تذاكر الحضور، في لفتة تعكس دعم سموه الكريم لجماهير السباقات.
وفي نسخة هذا العام، تبرز مجموعة من الأسماء القوية في كأس المهور، أبرزها:
العاص (بشعار أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز).
موف الوعايد (بشعار أبناء الشريف هزاع شاكر العبدلي).
فخرنا (بشعار إبراهيم عوض ضاحي مطر).
يرعبهم (بشعار فهد ضيدان جريس العتيبي).
وفي كأس المهرات، تتواجد المميزة "أنا الجنوبية" (بشعار أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز)، إلى جانب "اجتلاد" (بشعار أبناء عبدالله سعد الفراج)، و"مقنطرة" (بشعار عبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز المخضوب).
ويُختتم أسبوع السباقات يوم السبت بسباقات قوية تتضمن جائزة سليمان الحسن التقديرية، المخصصة للأفراس النخبوية المسنّة، وتتصدرها كل من: بنت فرح، فاله خير، قُربة، واستطاعة، في مواجهة مرتقبة تجمع نخبة الأفراس ذات الإنجازات الكبيرة.