"فهد بن جلوي" يشارك في حفل تدشين النسخة الـ 63 لبرنامج السفراء الأولمبيين في أثينا

وبلغ عدد المستفيدين من برامج الأكاديمية الأولمبية السعودية أكثر من 411 مشاركًا ومشاركة في عددٍ من الدورات أبرزها الدورة التمهيدية الأكاديمية الأولمبية السعودية وندوة تعزيز التعليم الأولمبي، بالإضافة إلى إقامة دورات في المراسم والبروتوكول، والعقود والمشتريات، وتقنية المعلومات، وإدارة المشاريع، وإدارة الألعاب الرياضية، ودورة قادة المنتخبات، وورشة عمل الهندسة الاجتماعية.