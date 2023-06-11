"فهد بن جلوي" يشارك في حفل تدشين النسخة الـ 63 لبرنامج السفراء الأولمبيين في أثينا

شهد الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الأكاديمية الأولمبية السعودية اليوم الأحد حفل تدشين النسخة الـ 63 لبرنامج السفراء الأولمبيين للأكاديمية الأولمبية الدولية في العاصمة اليونانية أثينا بحضور رئيسة الجمهورية اليونانية ‘كاترينا ساكيلاروبولو’ ورئيس الأكاديمية الأولمبية الدولية السيد أسيدروس كوفيليوس بمشاركة 130 شخصًا من مختلف دول العالم.
وحضر إلى جانب سموه مراسم افتتاح الموسم الأكاديمي الجديد الذي انطلق تحت شعار (ابتكار التربية البدنية وتعليم القيم الأولمبية لبناء عالم أفضل)، الرئيس التنفيذي للأكاديمية الأولمبية السعودية الأستاذة البتول باروم، إضافة إلى الطلبة السعوديين الجدد الذين ابتعثتهم الأكاديمية الأولمبية السعودية، وهم عبدالعزيز الزيد وأسماء البلوي وجوري العندس ووليد الحسن؛ والذين تسعى من خلالهم الأكاديمية إلى نقل تجربة دولية جديدة إلى البرامج التعليمية داخل المملكة مستقبلاً.
ويشتمل البرنامج على محاضرات يقدمها أساتذة بارزون في مجال الحركة الأولمبية وورش عمل وزيارات ثقافية وأنشطة رياضية وفنية وعروض تستمر لمدة أسبوعين في عاصمة الحركة الأولمبية أولمبيا بجمهورية اليونان.
ومن المقرر كذلك، إقامة الماجستير التنفيذي في الدراسات الأولمبية بجامعة كولن الألمانية خلال الفترة القليلة المقبلة والتي يمثل فيها اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية فيها ابتهال القحطاني وعمرو تركستاني.
يُذكر أنه أُعيد تفعيل الأكاديمية الأولمبية السعودية خلال عام 2021م وحققت جائزة (أوتوسميزيك) من الأكاديمية الأولمبية الدولية نظير التفوق الذي تم منذ بداية إعادة التفعيل، حيث بلغ عدد السفراء السعوديين المشاركين في برامج الأولمبية الدولية خمسة مشاركين وهم عضو مجلس إدارة الأكاديمية الأولمبية السعودية الدكتورة مزنة المرزوقي وأحمد الشهري وتركي بن مصيبيح وسعود المبروك وشهد العجروش.
كما شهدت الأكاديمية خلال السنتين الماضيتين إقامة برنامج الدراسات الأولمبية محليًا لمنسوبي اللجنة الأولمبية والبارالمبية والاتحادات الرياضية بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الدولية حصل خلالها أكثر من 70 مشاركًا ومشاركة على درجة الدبلوم، بالإضافة الى إقامة برامج متنوعة بالتعاون مع إدارات اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية تستهدف توعية وتثقيف منسوبيها حول عددٍ من المجالات المتنوعة في الحركة الأولمبية.
وبلغ عدد المستفيدين من برامج الأكاديمية الأولمبية السعودية أكثر من 411 مشاركًا ومشاركة في عددٍ من الدورات أبرزها الدورة التمهيدية الأكاديمية الأولمبية السعودية وندوة تعزيز التعليم الأولمبي، بالإضافة إلى إقامة دورات في المراسم والبروتوكول، والعقود والمشتريات، وتقنية المعلومات، وإدارة المشاريع، وإدارة الألعاب الرياضية، ودورة قادة المنتخبات، وورشة عمل الهندسة الاجتماعية.