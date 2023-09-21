رغم الصدارة المحلية.. "غاليتي": مدرب الهلال "خورخي خيسوس" قد يرحل قريبًا

ووفقًا لما نشره الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت"؛ فإنه على الرغم من تصدر الهلال المركز الأول بالدوري السعودي؛ إلا أن بعض المسؤولين بالنادي هددوا بإمكانية إنهاء عقده مسبقًا إذا لم يتحسن مستوى الفريق قريبًا.