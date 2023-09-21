رغم الصدارة المحلية.. "غاليتي": مدرب الهلال "خورخي خيسوس" قد يرحل قريبًا

كشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" عن مقابلة مسؤولي الهلال أمس الأول مع وكيل أعمال البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب الفريق؛ لمناقشة مواضيع مهمة بشأن وضع الفريق.
ووفقًا لما نشره الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت"؛ فإنه على الرغم من تصدر الهلال المركز الأول بالدوري السعودي؛ إلا أن بعض المسؤولين بالنادي هددوا بإمكانية إنهاء عقده مسبقًا إذا لم يتحسن مستوى الفريق قريبًا.
وكان خيسوس قد تعرض لهجوم وانتقادات شديدة من الإعلاميين وجماهير الهلال، بعد تعثر الفريق أمام نافباخور الأوزبكي في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا.
وتولى خيسوس هذا الصيف قيادة فريق الهلال للمرة الثانية؛ حيث سبق له تدريبه في 2018 قبل أن يرحل عن الفريق السعودي بعد موسم واحد.
ويستعد الهلال متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة لمواجهة "ضمك" مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة (جولة نحلم ونحقق) بمنافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.