"TNT Sports": لاعب النصر "تاليسكا" ضمن التشكيلة الأفضل غير المستدعاة لكوبا أميركا 2024

وكانت قد شهدت القائمة غياب عدد من نجوم الدوري السعودي، مثل أندرسون تاليسكا نجم النصر، نيمار دا سيلفا، نجم الهلال، بسبب عدم تعافيه من إصابته بقطع الرباط الصليبي في بداية الموسم.