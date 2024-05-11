"TNT Sports": لاعب النصر "تاليسكا" ضمن التشكيلة الأفضل غير المستدعاة لكوبا أميركا 2024

كشفت صحيفة "TNT Sports" عن تشكيلة أفضل اللاعبين البرازيليين الذين لم يتم استدعاؤهم لقائمة منتخب البرازيل في كوبا أميركا 2024.
وكان "دوريفال جونيور"، مدرب منتخب البرازيل قد أعلن عن القائمة النهائية المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024، والتي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتواجد بالتشكيلة أفضل اللاعبين الغائبين نجم النصر أندرسون تاليسكا، والعديد من نجوم البرازيل مثل: بيدرو، غابريال جيسوس، باولينيو، كاسيميرو.
وتقام نهائيات البطولة بأمريكا بين شهري يونيو ويوليو المقبلين، والتي تشهد مشاركة 16 منتخبًا عالمياً .
وكانت قد شهدت القائمة غياب عدد من نجوم الدوري السعودي، مثل أندرسون تاليسكا نجم النصر، نيمار دا سيلفا، نجم الهلال، بسبب عدم تعافيه من إصابته بقطع الرباط الصليبي في بداية الموسم.
ولم تشهد القائمة أيضاً مالكوم، رينان لودي، لاعبي الهلال، وروجير إيبانز لاعب الأهلي، وأليكس تيليس ظهير النصر.