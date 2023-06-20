20 مليون يورو تقرّب المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو من الهلال

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن تفاصيل العرض المقدم من نادي الهلال، للتعاقد مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب نادي بورتو البرتغالي؛ لتولي القيادة الفنية للفريق بالموسم الجديد.
وقال موقع desporto وفقًا لصحيفة "ريكورد" البرتغالية: إن كونسيساو معجب بمشروع النادي الذي قدّمه وكيله خورخي مينديز، كما أنه يرى أن الدوري السعودي جذاب.
وأفاد الموقع بأن الهلال قدّم للمدرب راتبًا سنويًا بلغت قيمته نحو 20 مليون يورو، كما أنه مستعد لدفع الشرط الجزائي لناديه الحالي، والذي يبلغ 18 مليون يورو.
وتبحث إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، عن مدرب جديد، بدلًا من المدرب الأرجنتيني رامون دياز الذي رحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الماضي.
وارتبطت أسماء العديد من المدربين العالميين بنادي الهلال مثل: زين الدين زيدان، تيتي، ماسيميليانو أليغري، لويس كاسترو، مانويل بيلغريني، لتولي قيادة الفريق الفنية خلال الموسم المقبل.