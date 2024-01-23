بطولة آسيا 2023.. سوريا تتمسّك بفرصة التأهّل.. بعد الفوز على الهند

وتتصدّر أستراليا ترتيبَ المجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل 5 نقاط لأوزبكستان، ورفع منتخب سوريا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، في حين لا يزال رصيد الهند خاليًا من النقاط؛ حيث ضمن المنتخبُ الأسترالي والأوزبكي التأهّلَ إلى دور الـ16.