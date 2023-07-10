"ستيفن جيرارد" مدرب الاتفاق.. زوجته لا تهوى وظيفته والعقوبات المالية تنتظر لاعبي فريقه

وفرض جيرارد على لاعبيه غرامة 500 جنيه إسترليني في حال التأخر على موعد التمرينات، وغرامة 200 جنيه إسترليني عن كل دقيقة تأخُّر عن اجتماع المدرب، وترتفع الغرامة إلى ألف جنيه إسترليني عن كل دقيقة تأخُّر عن اجتماع المدرب في يوم المباراة، إضافة إلى عقوبة قيمتها 200 جنيه إسترليني لأي لاعب يحصل على بطاقة صفراء بسبب سلوك غير مهذب، أما من يحصل على بطاقة حمراء فسيتوجب عليه دعوة جميع اللاعبين للعشاء في غضون 4 أسابيع.