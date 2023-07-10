"ستيفن جيرارد" مدرب الاتفاق.. زوجته لا تهوى وظيفته والعقوبات المالية تنتظر لاعبي فريقه

يُعتبر الإنجليزي "ستيفن جيرارد"، المدرب الجديد لنادي الاتفاق، ضمن ألمع الأسماء في عالم كرة القدم؛ إذ يمتلك مسيرة حافلة بالأحداث والنجاحات التي حققها خلال رحلته الاحترافية.
ومؤخرًا أعلن الاتفاق تعيين نجم نادي ليفربول السابق مدربًا للفريق، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على منصة تويتر، وعلق عليه بقوله: "هنا منبع الأساطير. يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع جيرارد مدربًا لنادي الاتفاق".
بدأ جيرارد مسيرته مع ليفربول في موسم 1997-1998، ولم يشارك لاعبًا أساسيًّا؛ إذ كانت انطلاقته الحقيقة في الموسم الذي تلاه، وبدأ يأخذ مكانته لاعبًا أساسيًّا في الفريق، وتثبيت أقدامه وسط كوكبة هائلة من النجوم المحترفين؛ ليحقق جائزة أفضل لاعب شاب في عام 2001.
وفي عام 2014 أعلن جيرارد اعتزاله اللعب الدولي بعد أن لعب في نهائيات كأس العالم بالبرازيل، وبعد أن تولى فيها شارة قيادة منتخب إنجلترا 38 مرة، وسجل 21 هدفًا مع منتخب بلاده، وهو ثالث أكثر لاعب مشاركة مع منتخب إنجلترا على مَر العصور عقب بيتر شيلتون الذي خاض 125 مباراة، وديفيد بيكام الذي خاض 115 مباراة.
وبدأ أسطورة "الريدز" مسيرته التدريبية مع نادي رينجرز الاسكتلندي عام 2018، وأشرف على تدريبه نحو 3 سنوات، حقق خلالها مع الفريق لقب الدوري، كما تولى تدريب أستون فيلا في نوفمبر 2021 حتى أكتوبر 2022، وخاض معه 40 مباراة، فاز في 13 منها مقابل الهزيمة في 19 مباراة، فيما تعادل في 8 مباريات.
وأثناء توليه تدريب أستون فيلا أصدر جيرارد لائحة بمجموعة من العقوبات الغريبة، التي يسعى من خلالها لجعل اللاعبين في حالة تركيز كامل، وإلا سيكون المخالف منهم معرضًا لغرامة مالية.
ومن المخالفات الغريبة التي تضمنتها اللائحة أن أي لاعب سيدخل إلى الحمام من أجل الاستحمام حافي القدمين سيكون معرضًا لدفع غرامة تصل إلى 100 جنيه إسترليني. كما أن أي لاعب ينسى إحضار كعكة عيد ميلاده سيدفع غرامة قدرها 50 جنيهًا إسترلينيًّا، وسيدفع المبلغ نفسه عن كل يوم يمر دون أن يشارك زملاءه حفل عيد ميلاده.
وفرض جيرارد على لاعبيه غرامة 500 جنيه إسترليني في حال التأخر على موعد التمرينات، وغرامة 200 جنيه إسترليني عن كل دقيقة تأخُّر عن اجتماع المدرب، وترتفع الغرامة إلى ألف جنيه إسترليني عن كل دقيقة تأخُّر عن اجتماع المدرب في يوم المباراة، إضافة إلى عقوبة قيمتها 200 جنيه إسترليني لأي لاعب يحصل على بطاقة صفراء بسبب سلوك غير مهذب، أما من يحصل على بطاقة حمراء فسيتوجب عليه دعوة جميع اللاعبين للعشاء في غضون 4 أسابيع.
في 2007 تزوج جيرارد من أليكس كوران، وكانت داعمة له في مسيرته، وأنجبا ثلاث بنات وابنًا واحدًا. وهو يفتخر بعائلته كثيرًا، ويظهر ذلك خلال حسابه على تطبيق إنستغرام، الذي يزخر بصوره مع زوجته وأطفاله.
واعترف مدرب الاتفاق الحالي بأن زوجته تتمنى أن يترك العمل بالتدريب؛ ليبتعد عن ضغوط هذه المهنة التي أبعدته نسبيًّا عن العائلة، كما اعترف بأنه لم يعد يولي عائلته الاهتمام والوقت الكافي بسبب العمل، وأن هذا يؤرقه بالفعل، إلا أن زوجته أليكس أكدت أنه لا يزال أبًا رائعًا.
وفي تصريح لها قالت زوجة جيرارد: "ستيفن مذهل، إنه بمنزلة صديقي المفضل، يدعمني في أي شيء أقوم به، وكذلك أفعل أنا معه". وأضافت: "يؤدي دوره بوصفه أبًا أفضل من تأديتي دوري بوصفي أُمًا". وتابعت: "نضحك كثيرًا عندما نطالع كل التقارير حول خلافات بيننا. نعيش أوقاتًا ممتعة كأي زوجين، وإذا كانت هناك خلافات بيننا فلن تجدوها على صفحات الجرائد".
وقد قضى جيرارد موسمين في لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، ووقتها عبَّرت زوجته عن رغبتها في البقاء في المدينة الأمريكية، مؤكدة أن المكان جميل جدًّا، لدرجة أنها تمنت أن يمدد زوجها تعاقده.
وكشف جيرارد أكثر من مرة أنه يحب نجم ليفربول المصري محمد صلاح، ويعتبره لاعب كرة القدم الأفضل حول العالم. وعندما تقابل محمد صلاح مع جيرارد في مارس الماضي قال الأسطورة الإنجليزي: "لاعبي المفضل الآن هو أنت؛ لأن ابني ليو مهووس بك، إنه يحبك أكثر مني، أنت الإنسان الوحيد الذي يحبه أكثر مني".
ومؤخرًا حقق صلاح أمنية ليو، نجل أسطورة الريدز؛ إذ دخل ممسكًا بيد الصغير إلى ملعب أنفيلد قبل انطلاق مواجهة ليفربول ونوتينغهام فورست. وعلق جيرارد على الأمر بنشر صورة من الحدث، ووضع علامة قلب مبديًا سعادته الكبيرة به.