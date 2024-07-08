فريق سيدات الاتحاد يستغني عن 8 لاعبات والمدربة.. ويتعاقد مع رهف طارق لموسمين

أعلن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم للسيدات، استغناءه عن ثماني لاعبات، إضافة إلى مدربة الفريق، بحسب ما ذكر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الاثنين.
ونشر الحساب الرسمي للفريق صورة تجمع اللاعبات، وعلق عليها : "شكراً لكن"، وضمت القائمة اللاعبات اللواتي تم الاستغناء عنهن: السورية نور مصطفى، الأردنية ملك شنك، المغربية سلمى أماني، المصرية دانية ديستا، وأربع لاعبات سعوديات هن: وجود الحارثي، رغد غندورة، رهف الحازمي، وهيفاء فهد.
كما أعلنت إدارة النادي انهاء العلاقة التعاقدية مع مدربة الفريق الكروي الأول للسيدات "كيلي ليندسي"، متمنية لها التوفيق في مسيرتها المقبلة.
فيما تعاقدت إدارة النادي مع اللاعبة رهف طارق لتدعيم صفوف سيدات الفريق، بعقد احترافي يمتد لمدة موسمين رياضيين.
ويأتي التعاقد مع اللاعبة ضمن خطة النادي لتعزيز صفوف فريق السيدات في الموسم الرياضي المقبل، بما يخدم مسيرة الفريق خلال مشاركات الموسم الرياضي الجديد.
يُذكر أن فريق الاتحاد أنهى مشواره في الدوري الممتاز للسيدات النسخة الماضية في المركز السادس.