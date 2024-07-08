فريق سيدات الاتحاد يستغني عن 8 لاعبات والمدربة.. ويتعاقد مع رهف طارق لموسمين

ونشر الحساب الرسمي للفريق صورة تجمع اللاعبات، وعلق عليها : "شكراً لكن"، وضمت القائمة اللاعبات اللواتي تم الاستغناء عنهن: السورية نور مصطفى، الأردنية ملك شنك، المغربية سلمى أماني، المصرية دانية ديستا، وأربع لاعبات سعوديات هن: وجود الحارثي، رغد غندورة، رهف الحازمي، وهيفاء فهد.