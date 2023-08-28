النصراوي "إيمريك لابورت".. قلب "السيتيسنز".. لعب لمنتخبي فرنسا وإسبانيا ورفض برشلونة

وخلال مسيرته الرياضية، حصل لابورت على العديد من العروض المغرية؛ إذ استطاع بمهاراته أن يلفت أنظار أهم الأندية حول العالم، ولكن يبقى موقفه من الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني هو الأبرز بين تلك العروض؛ ففي عام 2016 رفض لابورت عرضًا قدمه برشلونة للحصول على خدماته، مفضلًا البقاء ضمن صفوف أتلتيك بلباو، وحينها قال اللاعب الشاب: "لطالما أثبت ولائي لبلباو على مدار الأعوام الأخيرة، ولا يشغل تفكيري سوى هذا النادي، أعربتُ دائمًا عن سعادتي بالاستمرار مع الفريق، وأعتقد أن جماهير النادي سعيدة أيضًا بقراري، وأنا سعيد أيضًا".