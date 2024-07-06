نادي سباقات الخيل يفتتح موسم الطائف بـ27 شوطًا

افتتح نادي سباقات الخيل أولى سباقات موسم الطائف 2024 على أرضية ميدان الملك خالد بالحوية، والذي تضمن المنافسات الثلاث في أيام الخميس والجمعة والسبت بمجموع 27 شوطًا تنوعت فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة، حيث شهدت سباقات يوم الخميس منافسات قوية ومثيرة.
وافتتحت أولى الأشواط المهرة جواهر الخفيج لإسطبل الخفيج وبتدريبات بندر الحارثي وبقيادة الخيال حمزة سعد، فيما شهد الشوط الثاني انتصار الفرس وديان المغترة للمالك الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات عبدالله مشرف وبقيادة الخيال أحمد الأزهري كان انتصارًا رائعًا بعدد كبير من الأطوال، واختتم آخر أشواط يوم الخميس الجواد ربيد بيست بدخوله القوي في الأمتار الأخيرة للمالك محمد ناصر الدغيثر وبتدريبات متعب الشمري وبقيادة الخيال فواز وناس.
وفي سباقات يوم الجمعة افتتح الأشواط المهر فورتي للمالك فهد هيف القحطاني وبتدريبات بدر سعود رزيق وبقيادة الخيال محمد الحبيل، ومن أبرز الأشواط الشوط الثامن المسمى بالشوط التحضيري لكأس الهدا للخيل عمر الثلاث سنوات وبجائزة قدرها 130 ألف ريال، وقد حقق الجائزة الجواد رمادان بدخول رائع في المئة متر الأخيرة للمالك أبناء بريكان سلطان البقمي وبتدريبات ماجد البقمي وبقيادة الخيال أصيل السرحاني، وحلت في المركز الثاني الفرس غشامة للمالك فهد مساعد المطرفي، وفي الشوط التاسع المخصص للشوط التحضيري لكأس مهرجان الورد الطائفي للخيل عمر الثلاث سنوات وبجائزة قدرها 130 ألف ريال وفيه استطاعت الفرس مستطاعة لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال محمد الشريماء وصولها لخط النهاية أولاً، فيما حل ثانيًا الجواد متأهل وبتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال ريان الطويرش.
وتنافست في سباقات يوم السبت الجياد على الأشواط التسعة ومن أبرز الأشواط، الشوط الثامن المخصص للشوط التحضيري لكأس شبرا، الذي اقتنص الجواد محروت فيه المركز الأول من زميله في الإسطبل الجواد مرتجح الذي كان قريبًا من الفوز وسجل محروت انتصارًا رائعًا ليتوج نفسه بالجائزة، وهو للمالك الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات عبدالله مشرف وبقيادة الخيال عبدالله العوفي، وفي الشوط التاسع الذي خُصص للشوط التحضيري لكأس جامعة أم القرى المخصص للأفراس مفتوح الدرجات وبجائزة قدرها 130 ألف ريال فقد ظفرت به الفرس عليا للمالك عبدالإله عبدالعزيز الموسى وبتدريبات أحمد عبدالواحد وبقيادة الخيال عادل الفريدي مع منافسة قوية من الفرس باليرما التي حلت في ثاني المراكز.
يُشار إلى أن الوسط الفروسي يترقب الأسبوع المقبل الحفل السباقي الثاني الذي سيُقام أيضًا على مدار ثلاثة أيام ويدعو فيه الجميع لحضور أحداث هذا الحفل وأبرز سباقاته هي الشوط التحضيري لكأس جامعة الملك خالد بن عبدالعزيز.
ويتيح النادي فرصة الدخول العام بشكل مجاني وفق أحكام وشروط نادي سباقات الخيل مما يتيح للجميع إمكانية الوصول إلى مرافق مميزة في الميدان والاستمتاع بالسباقات عبر مقاعد مجانية في المدرجات المطلة على أرضية الميدان بالإضافة إلى العديد من الأمسيات خلال الموسم السباقي التي ستشهد فعاليّات عديدة ترفيهية وموسيقية تتناسب مع جميع فئات العوائل بالإضافة إلى متاجر البيع المتعددة النشاطات وأركان وعربات الفود ترك الرائعة وخيارات عديدة أخرى من المطاعم في أمسيات الكؤوس الكبيرة والرئيسة، كما سيتمكن الجمهور من المشاركة في عدة مسابقات تفاعلية كمسابقة الترشيحات للخيل الفائزة في الأشواط والفوز بجوائز رائعة وقيمة؛ ولضمان تجربة سلسة ومميزة سيتاح التسجيل إلكترونيًا للجميع للحصول على باقات التذاكر سواء المجانية أو المميزة.
وتبدأ أسعار التذاكر المميزة من 35 ريالاً سعوديًا وتوفر جميع مزايا الدخول العام، بالإضافة إلى الدخول إلى جناح نبض النادي الذي يوفر موقعًا قريبًا من السباق.