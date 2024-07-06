نادي سباقات الخيل يفتتح موسم الطائف بـ27 شوطًا

وتنافست في سباقات يوم السبت الجياد على الأشواط التسعة ومن أبرز الأشواط، الشوط الثامن المخصص للشوط التحضيري لكأس شبرا، الذي اقتنص الجواد محروت فيه المركز الأول من زميله في الإسطبل الجواد مرتجح الذي كان قريبًا من الفوز وسجل محروت انتصارًا رائعًا ليتوج نفسه بالجائزة، وهو للمالك الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات عبدالله مشرف وبقيادة الخيال عبدالله العوفي، وفي الشوط التاسع الذي خُصص للشوط التحضيري لكأس جامعة أم القرى المخصص للأفراس مفتوح الدرجات وبجائزة قدرها 130 ألف ريال فقد ظفرت به الفرس عليا للمالك عبدالإله عبدالعزيز الموسى وبتدريبات أحمد عبدالواحد وبقيادة الخيال عادل الفريدي مع منافسة قوية من الفرس باليرما التي حلت في ثاني المراكز.