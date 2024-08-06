قارعت الرجال وتحلم بالذهبية.. "دنيا" بطلة التايكوندو السعودية تدافع عن ألوان العَلَم في "باريس 2024"

وكانت دنيا قد دخلت في معسكرات إعدادية منذ إعلان تأهلها للدورة، بدأتها بالرياض، ثم أنطاليا التركية، ثم تونس، قبل أن تصل للقرية الرياضية في باريس الأحد الماضي استعدادًا لخوض غمار المنافسات.