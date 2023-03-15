في افتتاح الجولة 21 من دوري روشن.. الطائي يسعى لعبور الخليج

تفتتح منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن للمحترفين، غدًا، بلقاء وحيد يجمع فريق الخليج، الذي يحلّ في المركز الرابع عشر، بنظيره الطائي، الذي يحلّ ثامنًا، على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام.
وتستمرّ منافسات الجولة، يوم الجمعة، بلقاء فريق الفيحاء، الذي يحلّ في المركز الحادي عشر، بفريق العدالة صاحب المركز الخامس عشر، وذلك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بمحافظة المجمعة. فيما يستضيف في الوقت ذاته فريق ضمك الذي يحلّ سابعًا، فريق الباطن متذيّل الترتيب، على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط. فيما يقام اللقاء الأخير في ثاني أيام الجولة بلقاء يجمع صاحب المركز الثالث عشر فريق الوحدة، بنظيره التعاون صاحب المركز الخامس، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.
وتختتم منافسات الجولة يوم السبت القادم؛ حيث يلعب على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، لقاء يستضيف فيه صاحب المركز السادس فريق الفتح، نظيره متصدِّر الدوري الاتحاد. فيما ستقام ثلاثة لقاءات في التوقيت ذاته؛ حيث يستضيف فريق الرائد الذي يحلّ تاسعًا، نظيره فريق الشباب، الذي يحلّ ثالثًا في سلم الترتيب، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة. في حين يستضيف وصيف الترتيب فريق النصر، على ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض، نظيره أبها الذي يحلّ في المركز الثاني عشر. ويقام لقاء يجمع فريق الهلال الذي جاء في المركز الرابع، بفريق الاتفاق الذي يحلّ عاشرًا في سلم الترتيب، وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، في ختام لقاءات الجولة.