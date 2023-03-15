في افتتاح الجولة 21 من دوري روشن.. الطائي يسعى لعبور الخليج

وتختتم منافسات الجولة يوم السبت القادم؛ حيث يلعب على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، لقاء يستضيف فيه صاحب المركز السادس فريق الفتح، نظيره متصدِّر الدوري الاتحاد. فيما ستقام ثلاثة لقاءات في التوقيت ذاته؛ حيث يستضيف فريق الرائد الذي يحلّ تاسعًا، نظيره فريق الشباب، الذي يحلّ ثالثًا في سلم الترتيب، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة. في حين يستضيف وصيف الترتيب فريق النصر، على ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض، نظيره أبها الذي يحلّ في المركز الثاني عشر. ويقام لقاء يجمع فريق الهلال الذي جاء في المركز الرابع، بفريق الاتفاق الذي يحلّ عاشرًا في سلم الترتيب، وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، في ختام لقاءات الجولة.