على سبيل الإعارة.. "غلطة سراي" يستهدف التعاقد مع ظهير أيسر الهلال

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن البرتغالي خورخي خيسوس؛ مدرب الهلال حتى هذه اللحظة يفكر في عدم الاستغناء عن لودي؛ حتى الآن لا يزال مستمراً مع ‎الفريق في الموسم المقبل، حيث إن خيسوس يرى أنه لم يأخذ فرصته الكاملة.