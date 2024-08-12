على سبيل الإعارة.. "غلطة سراي" يستهدف التعاقد مع ظهير أيسر الهلال

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي غلطة سراي التركي في مفاوضات مع الهلال، من أجل التعاقد مع البرازيلي رينان لودي؛ ظهير أيسر الفريق.
ووفقاً لما نشرته صحيفة "aspor"، فإن رينان لودي بات المرشح الجديد لمركز الظهير الأيسر في غلطة سراي، فقد تمّ وضع اللاعب على جدول الأعمال، لضمّه في الموسم المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي النادي التركي بدأوا بالفعل المفاوضات بشأن انتقال اللاعب البرازيلي، الذي سينتهي عقده مع الهلال في يوليو 2027، على سبيل الإعارة.
وأوضحت الصحيفة أن رغبة لودي البالغ من العمر 26 عاماً، في الوجود واللعب في أوروبا مرة أخرى قد تجعل هذا الانتقال ممكناً.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن البرتغالي خورخي خيسوس؛ مدرب الهلال حتى هذه اللحظة يفكر في عدم الاستغناء عن لودي؛ حتى الآن لا يزال مستمراً مع الفريق في الموسم المقبل، حيث إن خيسوس يرى أنه لم يأخذ فرصته الكاملة.