حافظ على الصدارة .. "سالم الدوسري" يقود الأخضر لتجاوز عقبة طاجيكستان

حافظ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على صدارة مجموعته السابعة، بعد عبور محطة ضيفه طاجيكستان بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية للمجموعة السابعة، المؤهلة إلى كأسي العالم 2026، وآسيا 2027 " الجولة الثالثة"، بقيادة الحكم الماليزي "محمد تقي".