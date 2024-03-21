حافظ على الصدارة .. "سالم الدوسري" يقود الأخضر لتجاوز عقبة طاجيكستان

حافظ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على صدارة مجموعته السابعة، بعد عبور محطة ضيفه طاجيكستان بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية للمجموعة السابعة، المؤهلة إلى كأسي العالم 2026، وآسيا 2027 " الجولة الثالثة"، بقيادة الحكم الماليزي "محمد تقي".
الشوط الأول انتهى بتقدم الأخضر السعودي بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب سالم الدوسري في "د 23" بعد فاصل مراوغة تجاوز من خلاله أكثر من لاعب وسدد أرضية زاحفة على يمين الحارس الطاجيكي "يتيموف".
وشهد الشوط الأول تألقًا لحارس الأخضر "محمد العويس" الذي تصدى لأكثر من كرة خطرة.
وفي الشوط الثاني تراجع الأخضر للخلف وهدد الطاجيك مرمى العويس في أكثر من كرة، إلا أن الحضور الذهني للثنائي "علي لاجامي" و "عون السلولي" كان حاضرًا.
واعتلت تسديدة "محمد كنو" مرمى الضيف في "د 66" إلى خارج الملعب.
بتلك النتيجة بلغ الأخضر النقطة التاسعة في الصدارة، وبقي طاجيكستان وصيفًا برصيد 4 نقاط.