لتعزيز الخط الخلفي.. الكونغولي "مبيمبا" مدافع "أوليمبيك مارسيليا" يقترب من "الأهلي"

أفادت تقارير صحفية بأنه يمكن للمدافع الكونغولي شانسيل مبيمبا، مدافع أوليمبيك مارسيليا الفرنسي، أن يحزم حقائبه هذا الصيف متوجهًا إلى نادٍ كبير بالمملكة.
وقالت صحيفة "lemondeen24h": إن النادي الأهلي يستعد لتقديم عرض ضخم للحصول على خدمات قائد الكونغو الديمقراطية.
وأضافت أنه نظرًا لعدم كون شانسيل جزءًا من خطة قادة أولمبيك مرسيليا للموسم المقبل، سيكون اللاعب الكونغولي، قادرًا على المغادرة للدوري السعودي.
وأكدت أن "بابلو لونجوريا"، رئيس نادي مرسيليا لن يعارض خروجه من الفريق، في حالة وجود عرض جيد على الطاولة.
ويرغب الأهلي في التعاقد مع تشانسيل مبيمبا؛ بهدف تعزيز دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية التي اقتربت من فتح أبوابها.
وسيتم بالفعل استخدام وكلاء لاعب بورتو السابق؛ لإقناعه بالموافقة على الانتقال إلى الدوري السعودي، واللعب في نفس البطولة مع نيمار ورونالدو وساديو ماني.
يُذكر أن عقد تشانسيل مبيمبا (29 عامًا) ينتهي مع أوليمبيك مارسيليا في يونيو 2025، وكان قد انضم إليه في يوليو 2022، في صفقة انتقال حر.