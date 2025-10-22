رغم الخسارة أمام العراق.. أخضر الصالات يتأهل لنهائيات كأس آسيا 2026

تأهل منتخب العراق لكرة الصالات إلى النهائيات بعد فوزه على السعودية المضيفة بنتيجة 2-1، اليوم الأربعاء، على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية في القطيف، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات 2026 في إندونيسيا.