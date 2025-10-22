رغم الخسارة أمام العراق.. أخضر الصالات يتأهل لنهائيات كأس آسيا 2026

تأهل منتخب العراق لكرة الصالات إلى النهائيات بعد فوزه على السعودية المضيفة بنتيجة 2-1، اليوم الأربعاء، على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية في القطيف، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات 2026 في إندونيسيا.
وتصدر العراق ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط للسعودية، و3 نقاط للصين تايبيه، في حين بقي رصيد باكستان خاليًا من النقاط.
وحصل المنتخب العراقي على بطاقة التأهل المباشرة عن المجموعة، فيما تأهل المنتخب السعودي كأحد أفضل سبعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.