رياضة

رغم الخسارة أمام العراق.. أخضر الصالات يتأهل لنهائيات كأس آسيا 2026

جانب من لقاء المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات ونظيره العراقي
جانب من لقاء المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات ونظيره العراقي
تم النشر في

تأهل منتخب العراق لكرة الصالات إلى النهائيات بعد فوزه على السعودية المضيفة بنتيجة 2-1، اليوم الأربعاء، على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية في القطيف، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات 2026 في إندونيسيا.

وتصدر العراق ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط للسعودية، و3 نقاط للصين تايبيه، في حين بقي رصيد باكستان خاليًا من النقاط.

وحصل المنتخب العراقي على بطاقة التأهل المباشرة عن المجموعة، فيما تأهل المنتخب السعودي كأحد أفضل سبعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.

المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات
تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org