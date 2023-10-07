في ختام الجولة التاسعة من دوري روشن.. الهلال يعبر الأخدود ويُحكم القبضة على الصدارة

استعاد فريق الهلال الأول لكرة القدم صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد أن كسب مستضيفه الأخدود بنتيجة 3/ 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، في ختام الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم التركي "خليل ملير".