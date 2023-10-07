في ختام الجولة التاسعة من دوري روشن.. الهلال يعبر الأخدود ويُحكم القبضة على الصدارة

استعاد فريق الهلال الأول لكرة القدم صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد أن كسب مستضيفه الأخدود بنتيجة 3/ 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، في ختام الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم التركي "خليل ملير".
الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب "ديلغادو" في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة ذهبية من زميله "مالكوم".
وفي الدقيقة الـ17 تألق حارس الهلال "ياسين بونو" في التصدي لفرصة التعديل للأخدود، حين أنقذ مرماه من كرة رأسية خطرة من "قودوين".
وخسر الأخدود خدمات مدافعه سعيد الربيعي، الذي خرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الـ3+45؛ ليكمل المستضيف المباراة بعشرة لاعبين.
وفي الشوط الثاني، ومن مجهود فردي رائع من قِبل سالم الدوسري، حول كرة عرضية لزميله "سافيتش"، والأخير سدد الكرة داخل مرمى حارس الأخدود "باولو فيتور" محرزًا الهدف الثاني للأزرق في الدقيقة الـ71.
وعند الدقيقة الـ83 أضاف "سافيتش" هدف الهلال الثالث وتأكيد حسم نقاط اللقاء، بعد متابعته ركلة الجزاء أهدرها سالم الدوسري.
وبتلك النتيجة أحكم الهلال قبضته على صدارة الدوري برصيد 23 نقطة، وبقي الأخدود على رصيده السابق بسبع نقاط فقط في المركز الـ 14.