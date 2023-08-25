الحزم يعلن تعاقده مع المهاجم الغامبي محمد باداموسي

أعلن نادي الحزم اليوم الجمعة انضمام المهاجم الدولي الغامبي محمد باداموسي رسميًا لصفوفه في موسم الانتقالات الصيفية الجارية دون الكشف عن مدة وقيمة العقد المبرم بين الطرفين قادماً من فريق تشوكاريتشكي الصربي.
وقال النادي في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس):" المهاجم الدولي الغامبي محمد باداموسي ينضم لكتيبة حزم الصمود".
وشارك محمد باداموسي الموسم الماضي في 42 مباراة سجل فيها 13 هدفاً وصنع 5 أهداف، وشارك هذا الموسم في 4 مباريات سجل فيها هدفاً واحداً.
و يبلغ الدولي الغامبي من العمر 24 عامًا وشارك في 16 مباراة دولية مع منتخب بلاده وسجل هدفًا.