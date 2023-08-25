الحزم يعلن تعاقده مع المهاجم الغامبي محمد باداموسي

أعلن نادي الحزم اليوم الجمعة انضمام المهاجم الدولي الغامبي محمد باداموسي رسميًا لصفوفه في موسم الانتقالات الصيفية الجارية دون الكشف عن مدة وقيمة العقد المبرم بين الطرفين قادماً من فريق تشوكاريتشكي الصربي.