قمة مضر والخليج تشعل الجولة قبل الأخيرة من الدوري الممتاز للشباب

ويتصدّر الترتيب فريق النور برصيد 30 نقطة، ويأتي مضر ثانيًا برصيد 29 نقطة، ثم الخليج ثالثًا بـ27 نقطة، والمحيط رابعًا بـ16 نقطة، وبعده الوحدة خامسًا برصيد 15 نقطة، يتبعه الصفا سادسًا بـ14 نقطة، ثم القارة سابعًا بـ10 نقاط، ويقع فريقا الترجي والابتسام في المركزين الثامن والتاسع برصيد 6 نقاط لكلٍّ منهما، ويتذيّل الترتيب فريق الأهلي بـ5 نقاط.