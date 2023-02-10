قمة مضر والخليج تشعل الجولة قبل الأخيرة من الدوري الممتاز للشباب

تقترب لحظات الحسم في منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب للموسم الرياضي 2022-2023م، بإقامة خمس مباريات يوم غدٍ السبت 11 فبراير 2023م، ضمن الجولة السابعة عشرة "قبل الأخيرة"، وستنطلق جميع المواجهات عند الساعة الواحدة مساءً.
وسيلتقي مضر مع الخليج في أبرز مواجهات الجولة، التي ستقام صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف؛ إذ يحتلّ فريق مضر وصافة الترتيب برصيد 29 نقطة، ويأتي الخليج في المركز الثالث بفارق نقطتين برصيد 27 نقطة، مع وجود مواجهة مؤجلة له أمام فريق الصفا.
وفي باقي مباريات الجولة يلعب المتصدّر النور على صالته بسنابس مع نظيره الترجي، ويستضيف الصفا على صالته بصفوى نظيره الوحدة، ويلعب الابتسام مع القارة على صالة نادي الخليج بسيهات، ويحل المحيط ضيفًا على الأهلي في صالته بجدة.
ويتصدّر الترتيب فريق النور برصيد 30 نقطة، ويأتي مضر ثانيًا برصيد 29 نقطة، ثم الخليج ثالثًا بـ27 نقطة، والمحيط رابعًا بـ16 نقطة، وبعده الوحدة خامسًا برصيد 15 نقطة، يتبعه الصفا سادسًا بـ14 نقطة، ثم القارة سابعًا بـ10 نقاط، ويقع فريقا الترجي والابتسام في المركزين الثامن والتاسع برصيد 6 نقاط لكلٍّ منهما، ويتذيّل الترتيب فريق الأهلي بـ5 نقاط.