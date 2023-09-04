استعدادًا لوديتي كوستاريكا وكوريا الجنوبية.. الأخضر يدشن تدريباته في نيوكاسل

دشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، برنامجه التدريبي في مدينة نيوكاسل الإنجليزية ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.