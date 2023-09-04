رياضة

استعدادًا لوديتي كوستاريكا وكوريا الجنوبية.. الأخضر يدشن تدريباته في نيوكاسل

"مانشيني" يشرح للاعبين برنامج المرحلة الحالية والإعداد لكأس آسيا
المنتخب السعودي الأول لكرة القدم
المنتخب السعودي الأول لكرة القدم

دشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، برنامجه التدريبي في مدينة نيوكاسل الإنجليزية ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.

وعقد المدير الفني "روبرتو مانشيني" اجتماعًا مع لاعبي الأخضر، شرح خلاله برنامج المرحلة الحالية والإعداد لكأس آسيا، وإيضاح التعليمات والضوابط الخاصة بمعسكرات الأخضر.

ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني "مانشيني"، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والاستحواذ داخل مربعات بعدها.

أجريت تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

المنتخب السعودي الأول لكرة القدم
كأس آسيا 2023
مدينة نيوكاسل الإنجليزية

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