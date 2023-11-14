الأولمبي السعودي يواصل تدريباته في معسكر الخبر.. استعدادًا لكأس آسيا

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الخبر، والذي يمتد حتى الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.