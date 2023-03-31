هدف العويران أجمل أهداف الأخضر بتاريخ المونديال

وحصل هدف العويران على الغالبية العظمى من أصوات المصوتين الذين بلغ عددهم (51.955 صوتًا) بحلوله أولاً بعد أن تحصل على نسبة 84.2% من الأصوات، فيما جاء هدف سالم الدوسري بالمرتبة الثانية بحصوله على 14.5% من أصوات المصوتين، وذهب المركز الثالث للهدف الوحيد إلى الآن للأخضر السعودي في الأدوار الإقصائية من بطولة كأس العالم، والمسجل باسم فهد الغشيان؛ إذ حصل على 0.8%.