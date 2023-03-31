هدف العويران أجمل أهداف الأخضر بتاريخ المونديال

حصل هدف النجم سعيد العويران في مرمى بلجيكا في كأس العالم 1994 على جائزة أجمل أهداف المنتخب السعودي في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أطلق تصويتًا لاختيار أجمل أهداف المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم، واختار ثلاثة أهداف للأخضر من أهدافه الـ14 في تاريخ مشاركاته الـ 6 السابقة في المونديال.
وتفوَّق هدف العويران الذي يُعد أحد أفضل الأهداف في تاريخ المونديال على كل من هدف زميله بالمنتخب في تلك البطولة فهد الغشيان بمرمى السويد، وهدف الإنجاز التاريخي للنجم سالم الدوسري في مرمى الأرجنتين في المونديال الأخير قطر 2022.
وحصل هدف العويران على الغالبية العظمى من أصوات المصوتين الذين بلغ عددهم (51.955 صوتًا) بحلوله أولاً بعد أن تحصل على نسبة 84.2% من الأصوات، فيما جاء هدف سالم الدوسري بالمرتبة الثانية بحصوله على 14.5% من أصوات المصوتين، وذهب المركز الثالث للهدف الوحيد إلى الآن للأخضر السعودي في الأدوار الإقصائية من بطولة كأس العالم، والمسجل باسم فهد الغشيان؛ إذ حصل على 0.8%.