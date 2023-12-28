برصيد 9 أهداف.. لاعب النصر "رونالدو" يتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف بالدوري

نشر الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن للمحترفين، قائمة أكثر لاعبي الدوري صناعة للأهداف بعد مرور 18 جولة من عمر المسابقة.
وتَصَدر نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، القائمة كأكثر لاعبي الدوري صناعة للأهداف؛ إذ نجح في صناعة 9 أهداف.
واحتل المركز الثاني الإيفواري آلان سان ماكسيمان لاعب الأهلي، الذي نجح في صناعة 8 أهداف بالتساوي مع المغربي مراد باتنا لاعب الفتح.
وتساوى أيضًا في نفس المركز الإسباني ألفارو ميدران لاعب التعاون الذي نجح في صناعة 8 أهداف بعد مرور 18 جولة من منافسات الدوري السعودي.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، ويأتي في المركز الثالث الأهلي برصيد 37 نقطة؛ بينما يأتي الاتحاد سادسًا برصيد 28 نقطة.