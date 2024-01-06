"15" مليون يورو.. "الشباب" يقدّم عرضًا لضمّ البرازيلي "فيليبي أندرسون"

وانضمّ "فيليبي أندرسون" البالغ من العمر 30 عامًا، إلى صفوف نادي لاتسيو في 2021، قادمًا من وست هام يونايتد الإنجليزي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو "10" ملايين يورو.