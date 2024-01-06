"15" مليون يورو.. "الشباب" يقدّم عرضًا لضمّ البرازيلي "فيليبي أندرسون"

قدّمت إدارةُ نادي الشباب عرضًا ضخمًا لنادي لاتسيو الإيطالي؛ للتعاقد مع البرازيلي "فيليبي أندرسون"، لاعب الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
ووفق صحيفة "Gazzetta" الإيطالية: قدّم الشبابُ عرضًا للاعب بلغت قيمته نحو "15" مليون يورو، مشيرة إلى أن "فيليبي" قد يغادر لاتسيو، بعد أنْ بدأ يفكر في العرض السعودي.
وأوضحت الصحيفة أن الجناح البرازيلي لم يتوصّل إلى اتفاق مع مسؤولي لاتسيو لتجديد عقده حتى الآن، وخاصة أن "فيليبي" يطالب برفع راتبه من "2.5" إلى "4" ملايين، وهذا أمر صعب لإدارة النادي الإيطالي.
وشدّدت الصحيفة على أن مسؤولي لاتسيو سيوافقون على التفاوض مع مسؤولي الشباب إذا قرّر اللاعب البرازيلي قبول العرض والرحيل عن صفوف الفريق.
وانضمّ "فيليبي أندرسون" البالغ من العمر 30 عامًا، إلى صفوف نادي لاتسيو في 2021، قادمًا من وست هام يونايتد الإنجليزي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو "10" ملايين يورو.