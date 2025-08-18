كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 في الرياض: صدارة متجددة وأبطال يكتبون التاريخ في الأسبوع السادس

Ulsan يصنع التاريخ بلقب ثانٍ في TEKKEN 8

حقق اللاعب الكوري الجنوبي ليم سو-هون "Ulsan" إنجازاً تاريخياً بتتويجه بلقب TEKKEN 8 للمرة الثانية على التوالي، برفقة فريقه DN Freecs. ورغم خسارته في دور المجموعات أمام كيم مو جونغ "Kkokkoma"، عاد بقوة من المسار الأدنى ليطيح به لاحقاً في الأدوار الإقصائية، قبل أن يتغلب في النهائي على يون سون-وونغ "LowHigh". وأصبح "Ulsan" اللاعب الأعلى دخلاً في تاريخ اللعبة، بجوائز تجاوزت 800 ألف دولار.