كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 في الرياض: صدارة متجددة وأبطال يكتبون التاريخ في الأسبوع السادس

تتواصل أجواء الحماس والتشويق في قلب العاصمة الرياض، حيث ارتفعت وتيرة المنافسة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، ومع إسدال الستار على فعاليات الأسبوع السادس، دخلت البطولة مرحلة حاسمة تخللتها مواجهات قوية وصعود لافت للفرق الطامحة، تزامناً مع تغيّر في مراكز الصدارة بترتيب بطولة الأندية.
وشهد هذا الأسبوع منعطفاً مهماً، أكّد أن لا ثوابت في طريق المجد، وأن كل مباراة تحمل فرصة حقيقية لصناعة تاريخ جديد في عالم الألعاب الإلكترونية.
Twisted Minds ينتزع لقب PUBG: BATTLEGROUNDS
في واحدة من أكثر النهائيات إثارة بتاريخ لعبة PUBG، خطف فريق Twisted Minds اللقب بعد منافسة محتدمة مع 12 فريقاً تأهلوا للنهائيات. وتمكّن اللاعب ديميتري دوبينيوك "Perfect1ks" من البقاء صامداً حتى اللحظات الأخيرة، ليحسم النقاط الحاسمة ويقود فريقه للتتويج، في إنجاز يعكس رغبة التعويض بعد الخروج المبكر من نسخة 2024.
Karmine Corp يتألق في Rocket League دون هزيمة
واصل فريق Karmine Corp كتابة التاريخ، بعدما حقق فوزاً استثنائياً في منافسات Rocket League دون تلقي أي هزيمة. وتجاوز الفريق خصمه Team Falcons في نصف النهائي، قبل أن يتغلب على Geekay Esports بنتيجة 4-1 في النهائي. وحصد الفريق جائزة مالية قدرها 400 ألف دولار من أصل مليون دولار، مؤكداً مكانته كأحد أبرز الفرق العالمية.
Weibo Gaming يتوّج بلقب Teamfight Tactics
خطف فريق Weibo Gaming الصيني الأنظار بتتويجه بلقب Teamfight Tactics بعد أداء ثابت ومميز. ورغم التحدي الذي مثله Virtus.pro، الذي دخل النهائي بزخم كبير، نجح الفريق الصيني في حسم المواجهة بنتيجة 3-1، في سلسلة جسّدت أعلى مستويات التخطيط والتكتيك.
Ulsan يصنع التاريخ بلقب ثانٍ في TEKKEN 8
حقق اللاعب الكوري الجنوبي ليم سو-هون "Ulsan" إنجازاً تاريخياً بتتويجه بلقب TEKKEN 8 للمرة الثانية على التوالي، برفقة فريقه DN Freecs. ورغم خسارته في دور المجموعات أمام كيم مو جونغ "Kkokkoma"، عاد بقوة من المسار الأدنى ليطيح به لاحقاً في الأدوار الإقصائية، قبل أن يتغلب في النهائي على يون سون-وونغ "LowHigh". وأصبح "Ulsan" اللاعب الأعلى دخلاً في تاريخ اللعبة، بجوائز تجاوزت 800 ألف دولار.
Team Falcons يستعيد الصدارة في ترتيب الأندية
مع نهاية الأسبوع السادس، استعاد فريق Team Falcons صدارة بطولة الأندية بفضل حصوله على المركز الثالث في لعبتَي PUBG وRocket League. ورغم غيابه عن التتويج في Teamfight Tactics وTEKKEN 8، إلا أن نتائجه كانت كافية لتجاوز Team Liquid الذي تراجع للمركز الثاني.
وتشتد المنافسة مع تبقي ثلاث بطولات فقط في الأسبوع الختامي، إذ يتوقع أن يكون الحسم مثيراً في تحديد هوية بطل الموسم. ويأتي Team Vitality في المركز الثالث، بينما تتقاسم فرق Twisted Minds وVirtus.pro المركز الرابع، وسط ضرورة لتحقيق نتائج مثالية للحفاظ على فرص التتويج.