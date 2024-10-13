ألعاب السعودية الثالثة: "آل حسن " و " غالية" يتوجان بذهبية كرة الطاولة البارالمبية

شهد اليوم الأحد تتويج أبطال منافسات كرة الطاولة البارالمبية (الكراسي المتحركة)، التي أُقيمت في بوليفارد 1، حيث قام الدكتور عبدالله البار، رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، بتسليم الميداليات للفائزين والفائزات.