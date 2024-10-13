رياضة
ألعاب السعودية الثالثة: "آل حسن " و " غالية" يتوجان بذهبية كرة الطاولة البارالمبية
شهد اليوم الأحد تتويج أبطال منافسات كرة الطاولة البارالمبية (الكراسي المتحركة)، التي أُقيمت في بوليفارد 1، حيث قام الدكتور عبدالله البار، رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، بتسليم الميداليات للفائزين والفائزات.
في منافسات الرجال، أحرز إبراهيم آل حسن (نادي ذوي الإعاقة بعسير) الميدالية الذهبية، فيما حصل فارس البلوي (نادي تبوك لذوي الإعاقة) على الميدالية الفضية، وجاء محمد القحطاني (نادي ذوي الإعاقة بعسير) في المركز الثالث محققاً الميدالية البرونزية.
أما في منافسات السيدات، فقد نالت غالية العنزي (نادي ذوي الإعاقة بالرياض) الميدالية الذهبية، بينما حققت رناد الرحيلي (نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية) الميدالية الفضية، وجاءت مريم المريسل (نادي ذوي الإعاقة بالرياض) في المركز الثالث لتحصل على الميدالية البرونزية.