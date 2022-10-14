"رامون دياز" مدرب "الهلال" مطلوب في "ريفربليت"

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية، اليوم، عن دخول مدرب الهلال رامون دياز ضمن المرشحين لقيادة ريفربليت الأرجنتيني.
ويدخل رامون دياز مدرب الهلال ضمن المرشحين لتدريب نادي ريفر بليت الأرجنتينى.
وبحسب صحيفة "la pagina millionaire" فإن دياز الذي يظل معشوق جماهير نادي ريفر بليت، يعد أبرز المدربين المرشحين لتولي قيادة الفريق الأرجنتيني بعد رحيل المدرب الحالي الأرجنتينى مارسيلو غالاردو.
يذكر أن الهلال يحتل المركز الخامس برصيد 14 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الشباب متصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويواجه الهلال نظيره الطائي غداً السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، في تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت الرياض، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.