"رامون دياز" مدرب "الهلال" مطلوب في "ريفربليت"

ويواجه الهلال نظيره الطائي غداً السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، في تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت الرياض، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.