"اتحاد الفروسية" يقيم بطولة كأس اليوم الوطني لقفز الحواجز

احتفى الاتحاد السعودي للفروسية باليوم الوطني الـ 93 للمملكة عبر إقامة بطولة كأس اليوم الوطني لقفز الحواجز والتي شارك فيها أكثر من 200 فارس وفارسة يمثلون 11 دولة في خمسة أشواط أُقيمت على مدى يومي الجمعة والسبت.
وتوج فؤاد بن إبراهيم المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للفروسية الفارس بندر بن محفوظ بطلاً لشوط كأس اليوم الوطني فيما حل في المركز الثاني الفارس عبدالله الفريح وجاء في المركز الثالث الفارس محمد حسن آل هادي.
وشهدت البطولة إضافة شوط خاص للفرسان أقل من 14 عامًا الذي شهد مشاركة 23 فارسًا وفارسة حقق منهم 19 جولة نظيفة دون أخطاء.
وسجل 48 فارسًا وفارسة من أصل 80 شاركوا في شوط المبتدئين تسجيل جولات دون أخطاء.
وحصل على المركز الأول في شوط جاهز مفتوح ارتفاع 120-125 سم فهد الجعيد فيما جاء ثانيًا خالد آل هادي وجاء في المركز الثالث الفارس ستيفانو اينا.
وفي اليوم الثاني تم إقامة الشوط الرابع والذي شهد مشاركة أكثر من 120 فارسًا وفارسة حيث توج الفارس عبدالعزيز قحل بالمركزين الأول والثالث بينما حقق فهد الجعيد المركز الثاني.
وشهدت البطولة تنافسًا مثيرًا وحضورًا جماهيريًا استمتع فيه بمنافسات البطولة والفعاليّات المصاحبة احتفاءً باليوم الوطني للمملكة.