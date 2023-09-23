"اتحاد الفروسية" يقيم بطولة كأس اليوم الوطني لقفز الحواجز

احتفى الاتحاد السعودي للفروسية باليوم الوطني الـ 93 للمملكة عبر إقامة بطولة كأس اليوم الوطني لقفز الحواجز والتي شارك فيها أكثر من 200 فارس وفارسة يمثلون 11 دولة في خمسة أشواط أُقيمت على مدى يومي الجمعة والسبت.