الاتفاق ينجو من ريمونتادا فيحاوية ويحصد النقاط الثلاث

وفي الشوط الثاني أضاف ديمبيلي هدفه الشخصي الثاني والثالث للاتفاق عند الدقيقة 57، ليبدأ بعدها الفيحاء صحوته، حيث قلّص عمار الخيبري الفارق بهدف أول في الدقيقة 65، ثم أحرز ياسين بن زيه الهدف الثاني في الدقيقة 82، إلا أن الوقت لم يسعفه لإكمال العودة.