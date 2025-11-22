الاتفاق ينجو من ريمونتادا فيحاوية ويحصد النقاط الثلاث

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق فوزًا مثيرًا على نظيره الفيحاء، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على ملعب "إيجو" بالدمام، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم أحمد الرميخاني.
وانتهت المباراة بفوز الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما تقدّم مبكرًا عبر ديمبيلي عند الدقيقة 10، قبل أن يعزز جورجينو فينالدوم النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 28.
وفي الشوط الثاني أضاف ديمبيلي هدفه الشخصي الثاني والثالث للاتفاق عند الدقيقة 57، ليبدأ بعدها الفيحاء صحوته، حيث قلّص عمار الخيبري الفارق بهدف أول في الدقيقة 65، ثم أحرز ياسين بن زيه الهدف الثاني في الدقيقة 82، إلا أن الوقت لم يسعفه لإكمال العودة.
وبهذا الانتصار رفع الاتفاق رصيده إلى 12 نقطة، فيما تجمّد رصيد الفيحاء عند 11 نقطة.