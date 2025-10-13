في ختام معسكر الطائف.. الأخضر تحت 19 عامًا يتغلب على البحرين

اختتم المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم مبارياته الودية في معسكر الطائف بفوزٍ على نظيره البحريني بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أُقيم اليوم الاثنين على ملعب نادي عكاظ، ضمن برنامج إعداد "الأخضر" للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 20 سنة 2027.
سجّل هدفي "الأخضر" كلٌ من أدهم نصر في الدقيقة 13، وعبدالرزاق عواجي من ركلة جزاء في الدقيقة 55 من زمن المباراة.
ودخل المدرب الإسباني سيرجيو بيرناس اللقاء بتشكيلة مكوّنة من:
فهد الحربي، حسين جداوي، أدهم نصر، مؤيد يوسف، عبدالإله القويزان، إلياس أبو بكر، أمين حيدر، بدر البيشي، سلطان الشجاع، نواف الدوسري، وليد المشدق.
ويُختتم بذلك معسكر "الأخضر" المقام في مدينة الطائف خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر، والذي يهدف إلى تطوير مستوى اللاعبين ورفع جاهزيتهم للاستحقاقات القادمة.