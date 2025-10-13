في ختام معسكر الطائف.. الأخضر تحت 19 عامًا يتغلب على البحرين

اختتم المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم مبارياته الودية في معسكر الطائف بفوزٍ على نظيره البحريني بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أُقيم اليوم الاثنين على ملعب نادي عكاظ، ضمن برنامج إعداد "الأخضر" للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 20 سنة 2027.