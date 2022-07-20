عبدالله الحافظ يودّع "الاتحاد".. ويوجّه رسالة لجماهيره

أعلن عبدالله الحافظ مدافع الاتحاد، رحيله عن أسوار النادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب نهاية فترة إعارته.
ووجّه عبدالله الحافظ رسالة إلى الجماهير الاتحادية، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" من خلال تغريدة قال فيها: "موسم انتهى مع الكبير الاتحاد، تشرفت من خلاله بحمل شعار العميد، وستبقى العلاقة الطيبة برجالاته وإدارته وزملائي اللاعبين وجماهيره الغالية".
وتابع: "شكراً جمهور الذهب على دعمكم طوال الموسم، واعذروني إن بدر مني أي تقصير من دون قصد مع تمنياتي لكم بالتوفيق".
ولعب عبدالله الحافظ على سبيل الإعارة من الوحدة مع الاتحاد لمدة موسم رياضي واحد، لكن إدارة الاتحاد أبلغته بعدم رغبتها في تجديد مدة الإعارة، حيث سيعود اللاعب لفريقه الوحدة، واللعب ضمن صفوفه بالموسم الجديد.
ولعب عبدالله الحافظ صاحب الـ29 عامًا مع الفريق الاتحادي في 8 مباريات بدقائق لعب 478 دقيقة بالدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم المنصرم.
يُذكر أن عبدالله الحافظ تدرج من البراعم ثم الناشئين وفريق الشباب والأولمبي لنادي الاتفاق، ثم انضم لنادي يو دي ليريا البرتغالي موسم 2011-2012.
كما انتقل عبدالله الحافظ إلى نادي باكوس دي فيريرا البرتغالي في صيف 2012، وفي عام 2013 وقع عقدًا احترافيًّا انتقل بموجبه لتمثيل الهلال السعودي، وفي أكتوبر من عام 2020 انضم لصفوف الوحدة.