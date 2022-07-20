عبدالله الحافظ يودّع "الاتحاد".. ويوجّه رسالة لجماهيره

كما انتقل عبدالله الحافظ إلى نادي باكوس دي فيريرا البرتغالي في صيف 2012، وفي عام 2013 وقع عقدًا احترافيًّا انتقل بموجبه لتمثيل الهلال السعودي، وفي أكتوبر من عام 2020 انضم لصفوف الوحدة.